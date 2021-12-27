لمداواة جراحه.. الأهلي طرابلس يتعاقد مع مدرب تونسي

27 ديسمبر، 2021 11:55 م
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الأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع المدرب  التـونسي “فتحي الجبالي” مدرباً لفريق كرة القدم الأول خلفـاً للفرنسي “برنارد سيموندي” المقال لسوء النتائج.

وتعاقد الفريق مع الجبالي جاء بناء على تجربته مع عدة أندية عربية نجح خلالها في تحقيق عدة ألقاب.

وخاض  الجبالي تجربة التدريب مع أندية تونسية أبرزها  الصفاقسي، والملعب التونسي.

كما خاض الجبالي تجربة تدريبية في السعودية مع أهلي جدة، والفتح، بالإضافة إلى تدريبه الكويت الكويتي.

وتعاقد الأهلي طرابلس مع مدرب جديد عله يداوي جراحاته حيث لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز في جولاته الأربع الأخيرة من الدوري.

حيث خسر في لقاء وتعادل في ثلاث لقاءات.

 

27 ديسمبر، 2021 11:55 م
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