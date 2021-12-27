بالفيديو| شقيق شهيد : نحن فخورون به وقدم روحه مدافعا عن الوطن

أخبار ليبيا 24 – تقارير

الحرب ضد الإرهاب دمرت كل شئ ولم يسلم منها لا صغير لا كبير، العناصر الإرهابية التي كانت تحارب باسم الإسلام تسببت في نزوح العديد من أهالي المدن والمناطق .

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بأخ الشهيد صالح موسى البرعصي، من مواليد 1991م، من سكان مدينة البيضاء وهو عازب .. والذي استشهد يوم الإثنين الموافق للخامس عشر من يناير عام 2015م .

وقال أخ الفقيد إن صالح لقي حفته على يد جماعات التهريب وقطاع الطرق بالقرب من الحدود المصرية الليبية .

أول إصابة

الفقيد التحق بالقوات المسلحة، وكان ضمن القوات التابعة للشهيد”محمد بو رزق”، والتحق بالمعارك، وأصيب بمنطقة “سيدي محمد” أثناء التذخير، لافتًا إلى أن إصابته كانت خفيفة في ذلك الوقت بالقرب من منطقة العزيات “جنوب درنة” .

ويتابع أخ الفقيد “أنه كان عندما لا يشارك في المعارك يقوم بحمل الذخيرة أو يخرج في دوريه للتأمين شارك في معارك مع الشهيد محمد بو رزق .. الذي استشهد جنوب مدينة أجدابيا، وبعدها أصبحوا يخرجون لدوريات صحراوية في الجغبوب .

رفقاء السلاح

وأشار إلى أنه كان مع صالح البرعصي العديد من الأصدقاء ورفقاء السلاح رحمهم الله، منهم ماجد القطعاني وصقر القطعاني من منطقة أم الرزم .. وإبراهيم اسبيطه، ومفتاح رحيل، وسيف بو مخبش، ماتوا وهم يقاتلون كتفًا بكتف .. وفي ذلك الوقت كانوا يعانون من نقص الذخيرة لمواجهة الإرهاب أو المهربين في ليبيا .

وذكر أخ الفقيد أن المهريب وقطاعي الطرق كانوا منتشرين بشكل كبير في ذلك الوقت .. وكانت الحدود منتهكة وتستخدم من قبل الإرهابيين كمناطق عبور لتهريب العناصر الإرهابية والأسلحة والمخدرات، وخيرات الوطن.

معركة عنيفة

ولفت إلى أن القوات المسلحة والقوة المساندة كانت تبذل جهد كبير في حماية الحدود .. قائلًا إنه “في يوم استشهاد أخي حدث هجوم على تمركزهم من مجموعة من الإرهابيين وحدثت معركة عنيفة استمرت حوالي ساعتين.

وقال إن أخي صالح استشهد وكافة رفاقه في تلك المعركة، وحسب ما ذكره الطبيب الشرعي أخي فقد حياته بسبب الانفعال والتعصب لأنه آخر من تبقى من اصدقائه الذين قتلوا على يد الإرهابيين .

وذكر أخ الفقيد أنه كان عدد أفراد الدورية في تلك الحادثة تقريبا من 20 إلى 25 على حسب الكلام .. “6” منهم لقوا حتفهم منهم أخي والبقية كانوا شهود عيان على تلك المعركة .

مقاومة شديدة

وأكمل أن أخي ورفاقه عند وصول الإمداد وجدوا ممددين بجانب بعضهم البعض وكانوا يقاومون مقاومة شديدة وعنيفة جدا ورحمة الله عليهم .

وذكر أن خبر الوفاة وصلنا حوالي الساعة 12 بعد منتصف الليل .. حيث رن الهاتف وقالوا لنا أن هناك اشتباك وكان أبي رحمه الله يقول حينها، أن أخي ورفاقة لن يتراجعوا إلا إذا نفذت ذخيرتهم وهذا ما حصل فعلا .