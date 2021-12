فيديو يظهر رجلا أصيب بصاعقة مباشرة!

رصدت لقطات كاميرات المراقبة في جاكرتا بإندونيسيا، لحظة نجاة حارس أمن “لحسن الحظ” من ضربة صاعقة مباشرة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وكان الرجل البالغ من العمر 35 عاما، والذي كان يعمل حارسا في شركة تتعامل مع الآلات الثقيلة في شمال جاكرتا، في الخدمة عندما ضربته صاعقة.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment.

