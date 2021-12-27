ضغوطات تواجه أسر الطلبة الليبيين والسبب فشل وزارة التعليم في توفير الكتاب المدرسي

أخبار ليبيا24

تسببت أزمة اقتناء الكتاب المدرسي في ليبيا بهذا الموسم الدراسي الجديد، ضغطا كبيرا على أسر الطلبة بجميع المراحل الدراسية – خاصة لدى الأسر محدودة الدخل التي لا يمكنها توفير كل الكتب لأبنائها- نتيجة البحث المُكثف عن الكتب القديمة وطلبها من الأقارب أو الأسواق الشعبية أو شراء المناهج المطبوعة من المكتبات.

وفي هذا الإطار طرحت أخبار ليبيا24 سؤالًا على متتبعيها حول ما إن كانوا قد تمكنوا من الحصول على الكتب أم لا؟

وعكست إجابات المشاركين على التساؤل، المطروح بصفحة الوكالة على فيسبوك، مدى الضغوط. التي يواجهها أولياء الأمور والطلبة والمعلمين. على حد سواء بسبب تأخر وزارة التعليم في طباعة المناهج الدراسية لهذا العام.

واكتفى أحد المتابعين، بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حكومة فاسدة”.

ورأى أحد المتابعين، أن عدم وجود الكتاب المدرسي ليس عذرا لعدم الدراسة. مشيرًا إلى أن بالإمكان شراء الكتاب أو طباعته إلى حين حل الأزمة.

وقال، إن على الوزارة تعويض الطلبة. الذين قاموا بطباعة الكتاب في المطابع، حتى لا تتكرر أخطاء الوزارة بحق المعلمين والطلبة وأولياء الأمور.

وأجاب متابع، “مازال القصة مطولة” في إشارة واضحة إلى عدم تمكنه من الحصول على الكتاب المدرسي.

بينما أجابت متابعة، بـ “خدينا فضلات العام الماضي” وأردفت، “يا بلاد النفط حسبي الله ونعم الوكيل ما بعد صغارنا مساكين قديش تحملوا”.

وقال أحد المتابعين، “خلو الراجل يخنب (كلمة من غرب ليبيا تعني يسرق) آسف أقصد يخدم”.