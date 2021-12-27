شباب الجبل يوقف “نملة” إلى حين إشعار آخر

أخبارليبيا24

أصدر نادي شباب الجبل قرارًا أوقف من خلاله مهاجم الفريق محمد الدرسي “نملة ” حتى إشعار آخر.

ونص القرار على تشكيل لجنة للتحقيق فيما قام به بعد خروجه بالبطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام الأخضر بخماسية أمس الأحد .

وقال نادي شباب الجبل في بيان له نشر عبر حسابه على “فيسبوك” أن إيقاف الدرسي كان بسبب ما بدر منه من سوء سلوك خلال المباراة أمام فريق الأخضر وتماشياَ مع لائحة العقوبات بالنادي.

وسبق لمحمد الدرسي وأن لعب لفريق الأخضر لعدة مواسم قبل أن ينتقل لصفوف شباب الجبل بداية الموسم الجاري.