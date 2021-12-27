حصد رأس “أبو مريم” الزعيم الجديد لداعش في غرب أفريقيا

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ضربة مؤلمة جديدة تلقاها تنظيم داعش الإرهابي في منطقتي الساحل في غرب إفريقيا، بعد مقتل زعيم التنظيم الجديد “مودو كيمي” والمُكنى بـ “أبو مريم” في غارات جوية منسقة على طول أطراف بحيرة تشاد في ولاية بورنو.

ويأتي مقتل “أبو مريم” بعد نحو شهرين من تلقي التنظيم داعش الإرهابي. ضربتين قويتين في منطقتي الساحل في غرب إفريقيا، إثر مقتل زعيمه “أبومصعب البرناوي” وكذلك خليفته “مالام باكو”.

ففي 15 أكتوبر الماضي، أكد الجيش النيجيري مقتل أبومصعب البرناوي، كما أعلن في 22 أكتوبر، مقتل خليفته “مالام باكو”.

مقتل زعيم إيسواب

وذكرت أنباء أن القوات المشتركة للقوات المسلحة النيجيرية قد قتلت، الجمعة الماضية، قائدًا بارزًا في تنظيم داعش في غرب إفريقيا (إيسواب) ويدعى “مودو كيمي”.

وأفادت “بي آر نيجيريا” وهي منصة إخبارية لها علاقات وثيقة مع الجيش، أن كيمي المعروف أيضًا باسم “أبو مريم” قُتل في غارات جوية منسقة على طول أطراف بحيرة تشاد في ولاية بورنو.

وبحسب ما ورد فقد أطلقت الغارات الجوية على ضفاف نهري بيسكو وتومبوم تاواي في منطقة أبادام الحكومية المحلية بولاية بورنو.

وكان تنظيم (إيسواب) وهو فصيل منشق عن فصيل (بوكو حرام) بقيادة شيكاو، قد بايع تنظيم (داعش) في عام 2016. ويعد التنظيم مسؤولًا عن الكثير من الهجمات الإرهابية في الشمال الشرقي ومنطقة بحيرة تشاد.

كيف تم تعقب أبو مريم؟

ونقلت “بي آر نيجيريا” عن مصدر لم تسمه قوله إن العملية أجريت بعد أن كشفت مهمات المخابرات والمراقبة والاستطلاع (آي إس آر) عن موقع زعيم الإرهابيين.

وأضافت أنه بعد تقييم من بؤر القصف الجوي تبين مقتل العشرات من الإرهابيين والقائد خلال العملية. وقال المصدر أيضا إن أبو مريم كان على أنظار أجهزة المخابرات.

وأضاف، “لبعض الوقت كنّا نعترض اتصاله وتنسيقه لهجمات من قبل مجموعته الإرهابية، ومعظمها في ولاية بورنو”.

وقال، “لقد عمل حول محور تومبوم تاواي، بيسكو، جاريري، أركوما ودومباوا، زاري وجوندومبالي إل جي إيه”.

وذكر أن أبو مريم نسق الهجمات على القوات العسكرية والأهداف السهلة في الغالب حول داماسك ونغانزاي وغاجيرام وأحيانًا في ضواحي مايدوجوري.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر قالت مصادر عسكرية نيجيرية إن طائرات مقاتلة تابعة للجيش قصفت ثلاثة معسكرات تابعة لتنظيم “داعش” في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي. وأكدت المصادر، أن القصف أسفر عن مقتل أكثر من مئة من عناصر التنظيم بينهم عدد من القادة.