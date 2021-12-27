حسين القطراني يبحث قرار نقل اختصاصات شركات النظافة

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ناقش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2021 بشأن نقل اختصاصات شركات خدمات النظافة إلى مجالس البلديات.

وأوضحت صفحة الحكومة على الفيسبوك أن الأمر جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي. ضم كلاً من وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات، أبوبكر امصادف يونس. ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة ببنغازي والمرج والجبل الاخضر ودرنة وطبرق واجدابيا والكفرة والواحات .

وأكدت صفحة الحكومة أن اللقاء ناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2021 بشأن نقل اختصاصات شركات خدمات النظافة إلى مجالس البلديات. حيث اعترض الوكيل ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة على هذا القرار الغير مدروس حسب وصفهم.

وأكد رؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة بأنهم يمثلون باعتراضهم كافة موظفي هذه الشركات وإنهم سيدخلون في إضراب عن العمل. مالم يُسمع صوتهم من قبل مجلس الوزراء وأن تنفيذ هذا القرار يُعتبر إجحافاً في حقهم.

في حين طالب رؤساء مجالس الإدارات بضرورة تدخل النائب نائب رئيس الحكومة لالغائه وإعادة الشركات إلى ماكانت عليه قبل إصداره .

وثمن نأئب رئيس مجلس الوزارء ومن جانبه بالدور الأساسي الذي تقوم به هذه الشركات تجاه ليبيا. في حين أكد على ضرورة دعمها وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال حتى تؤدي عملها على الوجه المأمول. وأنه سيتواصل مع وزير الحكم المحلي لمناقشة تداعيات هذا القرار .