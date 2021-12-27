تيك توك يزيح جوجل عن عرش المواقع الأكثر تصفحا في العالم

27 ديسمبر، 2021 1:31 م
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تيك توك يتربع على عرش أكثر المواقع الالكترونية تصفحا
تيك توك يتربع على عرش أكثر المواقع الالكترونية تصفحا

أخبار ليبيا24

أزاح تطبيق “تيك توك” الصيني للفيديوهات  القصيرة عملاق محركات البحث “جوجل” عن عرش المواقع الأكثر زيارة في شبكة الإنترنت.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يزيح فيها تيك توك موقع جوجل، ليتربع بذلك على عرش مواقع الأكثر استخداما على الإطلاق منذ أغسطس الماضي.

ويحظى اسم نطاق موقع جوجل بشعبية قوية بفضل مجموعة الخدمات الرقمية الواسعة التي تقدمها شركة جوجل من جوجل مابس للخرائط إلى جوجل فوتو وجوجل فلايتس لبيانات رحلات الطيران.

ولكن التطبيق الصيني نجح في إزاحة نطاقه عن قمة قائمة أسماء النطاقات الأكثر شعبية في العالم.

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تيك توك يتربع على العرش

ووفقا لشركة أمن المعلومات “كلاود فلير” فقد أصبح اسم نطاق الموقع الصيني الأكثر شعبية في العالم بحلول أواخر العام الحالي.

وكان اسم نطاق “جوجل دوت كوم” قد أنهى العام الماضي باعتباره الأكثر شعبية في العالم. في حين كان اسم نطاق “تيك توك دوت كوم” في المركز السابع.

وكشفت “كلاود فلير” المتخصصة في التكنولوجيا عن قائمة تضم أكثر 15 موقعا الأكثر شيوعًا في عام 2021.

وأتى موقع تيك توك في المقدمة ثم جوجل ثم في المرتبة الثالثة فيسبوك. فيما جاء “مايكروسوفت” في المركز الرابع، و”أبل” في المركز الخامس، و”أمازون” في المركز السادس، و”نتفليكس” في المركز السابع، و”يوتيوب” في المركز الثامن، و”تويتر” في المركز التاسع، وأخيراً “واتس آب” في المركز العاشر.

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27 ديسمبر، 2021 1:31 م
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