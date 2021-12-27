تمديد خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لـ 5 أشهر إضافية

27 ديسمبر، 2021 11:11 م
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أخبار ليبيا 24

قرر فريق الاستجابة الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تمديد خطة الاستجابة الإنسانية الحالية في ليبيا لمدة 5 أشهر إضافية، حتى نهاية مايو 2022.

وحسب الفريق، فإن أكثر من 1.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.

وتم تحديد 451000 شخص منهم للمساعدة الإنسانية المستهدفة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا (HRP).

وتهدف الاستجابة للوصول إلى الأشخاص المستضعفين.

 حيث تم تقييمهم على أنهم من ذوي الاحتياجات الأكثر شدة بسبب الانهيار الجزئي أو الكلي لمستويات المعيشة.

 وأيضا الخدمات الأساسية، وانتشار الأذى الجسدي والعقلي.

27 ديسمبر، 2021 11:11 م
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