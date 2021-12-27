تفاصيل تقرير اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية

أخبارليبيا24

أصدرت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، اليوم الإثنين، تقريرها الذي رفعته لمجلس النواب.

وأكد التقرير أن المفوضية خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021 الخاصة بشروط قبول المترشحين مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.

وأضاف أن المفوضية أصدرت بيانا سياسيا بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع أتت فيه على ذكر أمور منها على سبيل المثال القصور التشريعي الذي نستغرب عدم ورود ذكره في التقرير المقدم للجنة.

وأشار إلى أنها أتت على ذكر المادة رقم 43 من قانون انتخاب الرئيس واستشهدت بها على ان من صلاحياتها تحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب في حال تعذر إجراءها بسبب قوة قاهرة وعلى هذه الفقرة تحديدا.

وأوصت اللجنة بأنه لا يمكن لمجلس النواب التدخل في أحكام القضاء لأن ذلك يعد من باب المساس بسلطة مستقله تعد أحكامها عنوان الحقيقة.

وأشارت إلى أن مجلس النواب يجب أن يستمر كراعي للعملية السياسية والتشريعية ويستمر في النأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي يتم تحديدها من بعض الجهات بشكل غير واقعي لغرض الاستهلاك المحلي او التسويق الدولي.

وأفادت أن الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها ولكن لا يمكن بحال من الأحوال تحديد تاريخ محدد بدقة لتحسنها.

وتابعت :”والتعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار براعية البعثة الأممية للدعم”.

وأوضت اللجنة بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري.

وشددت على الشروع في تعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة العليا.

ودعت إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية