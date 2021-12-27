تسلا تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها الكهربائية

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أصدرت شركة “تسلا” قرارا بإلغاء ألعاب الفيديو داخل سياراتها الكهربائية.‏

وأعلنت عن ذلك الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا، الخميس الماضي، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

وقالت الإدارة في بيان لها إن شركة تسلا أبلغتها بأنها ستغير الميزة، مشددة على أن “قانون سلامة المركبات يحظر على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك التقنيات التي تصرف انتباه السائقين عن القيادة بأمان”.

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم إلغاء ألعاب الفيديو داخل سيارات تسلا” ضمن تحديث ستطرحه لبرنامج باسنجر بلاي.

وجاء قرار تسلا بإلغاء ممارسة ألعاب الفيديو داخل سياراتها بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة النقل عن إجرائها تحقيقا في الميزة. يشمل تقييم أكثر من نصف مليون سيارة.

وكانت تسلا قد اكتفت بوضع زر على شاشتها الداخلية داخل سياراتها، يطلب فيه التأكيد على أن اللاعب المشارك “راكب” لكي تجيز له اللعب. لكن أكد المدير التنفيذي لمركز أمان السيارات، أنه “لا شيء يمنع السائق حقا من الضغط على الزر والبدء في اللعب أثناء القيادة”.

وتعرضت شركة تسلا في السابق لتحقيق بشأن ميزة السائق الآلي الخاصة بها. بعد وقوع حوادث تصادم لسياراتها بسيارات الطوارئ المتوقفة.

وفتحت أمريكا تحقيقا رسميا بشأن تقارير تذكر أن السيارات الكهربائية التي تتبع شركة تسلا تسمح ‏لملاكها بلعب ألعاب الفيديو. من خلال شاشة تعمل باللمس، وذلك أثناء القيادة.‏

ويشمل التحقيق أكثر من نصف مليون سيارة “تسلا” منذ عام 2017، وفقا صحيفة “غارديان” البريطانية.