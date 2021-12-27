“بومريز” و”مطر” يؤديان اليمين القانونية كسفراء لليبيا في السودان ورواندا

أخبار ليبيا 24

أدى سفيرا ليبيا، لدى رواندا وجمهورية السودان، اليوم الإثنين، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل توجههما إلى الدولتين الموفدين إليها.

وكلف الرئاسي، إبراهيم سيدي إبراهيم مطر، سفيراً لدى جمهورية رواندا، وفوزي عبد الرحيم بومريز، سفيراً لدى جمهورية السودان.

وأكد المنفي، خلال مراسم أداء اليمين، أن مهمة تمثيل السفراء لليبيا في الخارج، تتركز على المساهمة في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها.

وأيضا رعاية مصالح الدولة الليبية، وخدمة الليبيين المقيمين في هذه الدول، متمنياً للسفيرين التوفيق في المهام المكلفين بها.

من جهتهما، تعهَّد السفيران، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل.

مؤكدين حرصهما على تطوير علاقات ليبيا مع الدولتين الموفدين إليهما.