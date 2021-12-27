بليحق: إيقاف بث الجلسة جاء لعرض تقارير أمنية ذات طابع سري

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أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، وقف بث جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لعرض تقارير أمنية ذات طاب سري.

بليحق وفي منشور له على فيسبوك: قال” إن إغلاق جلسة مجلس النواب وإيقاف البث المباشر لعرض تقارير الأجهزة الأمنية. التي تقتضي طابع السرية، وفقًا للقانون”.

أصدرت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، اليوم الإثنين، تقريرها الذي رفعته لمجلس النواب.

وأكد التقرير أن المفوضية خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021 الخاصة بشروط قبول المترشحين مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.

وأضاف أن المفوضية أصدرت بيانا سياسيا بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع أتت فيه على ذكر أمور منها على سبيل المثال القصور التشريعي الذي نستغرب عدم ورود ذكره في التقرير المقدم للجنة.

وأشار إلى أنها أتت على ذكر المادة رقم 43 من قانون انتخاب الرئيس واستشهدت بها على ان من صلاحياتها تحديد موعد جديد للانتخابات. بالتشاور مع مجلس النواب في حال تعذر إجراءها بسبب قوة قاهرة وعلى هذه الفقرة تحديدا.

وأوصت اللجنة بأنه لا يمكن لمجلس النواب التدخل في أحكام القضاء. لأن ذلك يعد من باب المساس بسلطة مستقله تعد أحكامها عنوان الحقيقة.

وأشارت إلى أن مجلس النواب يجب أن يستمر كراعي للعملية السياسية والتشريعية. ويستمر في النأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي يتم تحديدها من بعض الجهات بشكل غير واقعي. لغرض الاستهلاك المحلي او التسويق الدولي.

وأفادت أن الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها ولكن لا يمكن بحال من الأحوال تحديد تاريخ محدد بدقة لتحسنها.