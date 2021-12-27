بليحق: المجلس ناقش العملية الانتخابية وسُبل دعمها 

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. إن المجلس ناقش في جلسة اليوم الإثنين العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. أنه تتم مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها.

وأوضح بليحق أن المجلس سيناقش تقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات.

وأضاف أنه تم قطع البث على الجلسة التي كانت منقولة على الهواء مباشرة لعرض تقارير الأجهزة الأمنية التي تقتضي طابع السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية وفقاً للقانون.