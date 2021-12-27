النواب يصوت على اعتبار السفيرة البريطانية شخصية غير مرغوب فيها بليبيا

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أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس صوت، اليوم الاثنين، على اعتبار السفيرة البريطانية شخصية غير مرغوب فيها في ليبيا.

وأوضح بليحق في بيان له أن المجلس سيصدر قرارا بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.

وترأس جلسة المجلس التي عقدت اليوم بطبرق رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري.

وحضر الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس، احميد حومة، وأكثر من 120 نائبا.

وأشار بليحق أن جلسة النواب علقت إلى يوم غد الثلاثاء.

وواجهت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندال، تهمًا بانتهاك الأعراف الدبلوماسية والتدخل في الشأن الداخلي.

وذلك من خلال دعوتها لحكومة الوحدة الوطنية للبقاء في السلطة لحين إعادة جدولة الانتخابات المتأخرة.