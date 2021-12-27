النصر يصعق خليج سرت بثلاثية نظيفة

27 ديسمبر، 2021 12:21 ص
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النصر يصعق خليج سرت
النصر يصعق خليج سرت

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تغلب فريق النصر اليوم الأحد على ضيفه خليج سرت بنتيجة 3-0 على ملعب شهداء بنينا في الأسبوع  السادس من الدوري الليبي الممتاز .

وسجل لأصحاب الأرض صلاح فكرون في الدقيقة 5، وأضاف سالم المسلاتي “روما” الهدف الثاني في الدقيقة 42 .. وأحمد المقصي الهدف الثالث بتسديدة قويه في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة إضاعة المهاجم مسعود الغناي  لضربة جزاء لفريق خليج سرت في الدقيقة 61 .

وهذا الانتصار هو الثاني للنصر على التوالي، والأكبر له وواصل خليج سرت مشواره في الدوري دون اَي فوز .

ورفع النصر بهذا الفوز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبناء سرت عند نقطتين في آخر ترتيب المجموعة الأولى .

27 ديسمبر، 2021 12:21 ص
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