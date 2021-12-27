الشهيبي يقترح الإبقاء على حكومة الوحدة من دون الدبيبة

27 ديسمبر، 2021 9:26 ص
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توفيق الشهيبي، ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية
توفيق الشهيبي، ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية

أخبار ليبيا24

اقترح، رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام، توفيق الشهيبي، اليوم الإثنين، الإبقاء على حكومة الوحدة الحالية وتكليف وزير من وزرائها (على أن يكون من الغرب) بتسييرها.

يأتي ذلك فيما سيعقد مجلس النواب اليوم جلسة في مقره بطبرق، حيث من المتوقع أن ينظر المجلس في مصير الحكومة بعد انتهاء مدتها المحددة وفق خارطة الطريق والتي انتهت يوم 23 ديسمبر الجاري.

ورأى الشهيبي، أن الإبقاء على الحكومة برئاسة أحد وزراء المنطقة الغربية (تماشيًا مع خارطة الطريق). والوصول إلى الانتخابات هو أفضل الحلول الممكنة.

وقال الشهيبي، إن تغيير الحكومة بحكومة جديدة يعني فتح المجال لصراع جديد وبكل تأكيد فساد جديد.

وأضاف، أن هذا سيجنب البلاد أي صراع على تقاسم الحقائب الوزارية ومن جهة أخرى لا يحتاج إلا لأغلبية مطلقة.

وشُكلت حكومة الوحدة بشكل مؤقت في مارس الماضي. الشهيبي يقترح الإبقاء على حكومة الوحدة من الدبيبة في إطار خارطة الطريق المدعومة من قبل الأمم المتحدة، لكن مدة ولايتها قد انتهت دون الوصول إلى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

واقترحت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل موعد الانتخابات لمدة شهر، لكن إلى الآن لم يعلن عن موعد محدد جديد لها.

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27 ديسمبر، 2021 9:26 ص
29

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