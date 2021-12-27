السفارة البريطانية في طرابلس: المملكة ملتزمة بإجراء انتخابات عاجلة

أخبارليبيا24

أعلنت سفارة المملكة المتحدة في طرابلس أن المملكة ثابتة في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.

وأضافت السفارة. أن موقف المملكة المتحدة واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع.

وشددت على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات. لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

وتابعت السفارة :”نحن ندعم مجلس النواب الليبي في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

وأوضحت أن المملكة المتحدة لا تدعم أفراد بعينهم. لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها.

وأعلنت مشاركتها الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر. داعية السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت.

وكانت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا أعلنت الجمعة. أن المملكة المتحدة ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى ‎الانتخابات.

وأكدت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا في بيان لها أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وأشارت إلى دعمها بقوة العملية الانتخابية وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي و الاتفاق السياسي الليبي.