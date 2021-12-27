الأهلي طرابلس يسقط في فخ التعادل أمام المحلة

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سقط الأهلي طرابلس في فخ التعادل أمام جاره المحلة أمس الأحد على ملعب مصراتة.

وبهذا واصل الفريق مسلسل إضاعة النقاط في المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وخلال المواجهة أضاع الأهلي طرابلس عددا من الفرص المحققة، كان أثمنها عند الدقيقة 63 بعد اصطدام كرة محمود عكاشة في القائم.

وكاد المحلة، أن يصل لشباك الحارس محمد نشنوش، في الدقيقة 65، لكن ناصر دلة أضاع الكرة بغرابة.

وشهدت المباراة رفع حكم المباراة عصام الجهاني البطاقة الحمراء في وجه كاتبن المحلة ناصر بن دلة في الدقيقة 90+3.

وواصل الأهلي طرابلس مشواره من دون فوز في آخر 4 جولات. وسجل التعادل السلبي الثالث له على التوالي، بينما سجل المحلة تعادله الثالث على التوالي.

وبهذا التعادل رفع المحلة نقاطة إلى 6 نقاط في الترتيب السادس، فيما رفع الأهلي طرابلس حصيلته إلى 6 نقاط في الترتيب السابع وتنقصه مباراة مؤجله.