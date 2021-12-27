إنفوغرافيك| أسباب إيقاف قبول الطلبة الجدد في كليات طب الأسنان

27 ديسمبر، 2021 9:56 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– وزير التعليم العالي يوجه بإيقاف قبول الطلبة الجدد بكليات طب الأسنان.

– الكتاب وجه وجهه إلى رؤساء الجامعات العامة والخاصة.

أسباب الإيقاف:

– الأعداد الكبيرة من خريجي كليات طب الأسنان.

– عدم قدرة الكليات على تدريس الطلبة بما يؤهلهم كأطباء أسنان مهرة.

– عدم قدرة الوحدات الصحية على استيعاب كل خريجي هذه الكليات.

– ضياع تحصيلهم العلمي طيلة سنوات الدراسة والعمل في غير مجالهم.

مدة التوقف:

– ثلاث سنوات

– سيستمر حتى تهيئة كليات طب الأسنان التهيئة السليمة.

– وحتى تتهيأ وحدات صحية قادرة على استيعاب الخريجين.

27 ديسمبر، 2021 9:56 م
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