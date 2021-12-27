إنفوغرافيك| أسباب إيقاف قبول الطلبة الجدد في كليات طب الأسنان
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– وزير التعليم العالي يوجه بإيقاف قبول الطلبة الجدد بكليات طب الأسنان.
– الكتاب وجه وجهه إلى رؤساء الجامعات العامة والخاصة.
أسباب الإيقاف:
– الأعداد الكبيرة من خريجي كليات طب الأسنان.
– عدم قدرة الكليات على تدريس الطلبة بما يؤهلهم كأطباء أسنان مهرة.
– عدم قدرة الوحدات الصحية على استيعاب كل خريجي هذه الكليات.
– ضياع تحصيلهم العلمي طيلة سنوات الدراسة والعمل في غير مجالهم.
مدة التوقف:
– ثلاث سنوات
– سيستمر حتى تهيئة كليات طب الأسنان التهيئة السليمة.
– وحتى تتهيأ وحدات صحية قادرة على استيعاب الخريجين.