وليامز: قرار البت في أهلية سيف الإسلام للترشح شأن ليبي خاص يتخذه القضاء

أخبارليبيا24

قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات شأن ليبي خاص يتخذه القضاء.

وأضافت وليامز – بحسب الشرق الأوسط – أن أعضاء البرلمان يتحملون مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات مفوضية الانتخابات.

وشددت على إجراء الانتخابات في الظروف المناسبة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلميا.

وأوضحت أن تحديد موعد للانتخابات يعود للسلطات المختصة في ليبيا، والأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات.

ولفتت إلى أن من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح للانتخابات. ويجب عليهم احترام القضاء.

وبينت أن عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا هي عملية دقيقة ومعقدة، ويجب أن تتم بحذر وتأنٍ.