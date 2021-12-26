باشاغا: رائحة فساد حكومة الدبيبة وصلت إلى كل مكان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، سياسة بريطانيا في ليبيا، الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

واتهم باشاغا، في كلمة له إبان وصوله إلى مطار مصراتة، أمس السبت، حكومة الدبيبة بالفساد، قائلا إن ”رائحة فسادها وصلت لدول خارجية“.

رائحة الفساد

وتساءل باشاغا: كيف تدافع الحكومة البريطانية عن حكومة الدبيبة رائحة فسادها وصلت إلى كل مكان؟ .. مضيفا: ”لماذا لدى بريطانيا أفضل معايير مكافحة الفساد، وتأتي لتدعم حكومة فاسدة في ليبيا؟“، على حد قوله.

وأضاف باشاغا: ”إحنا يا جماعة غطينا على الحكومة، ودارينا، وما عاد في قدرتنا أن نغطي عليها، هناك فساد، وفساد كبير، فساد يؤدي بليبيا إلى الإفلاس“، وفق تعبيره.

ليبيا لن تقوم إلا بالجميع

وحول لقاء بنغازي الذي انعقد قبل أيام وضم عدداً من المترشحين للرئاسة، من أبرزهم المشير خليفة حفتر .. قال إن اللقاء ”ليس موجهاً ضد أحد“.

واعتبر باشاغا أن ”الهدف من اللقاء هو إشاعة الطمأنينة لهم ولنا، وبدون طمأنينة وبدون أمن وبدون حوار مع بعضنا لن نستطيع بناء دولة“.

وقال إن ”كانوا سبتمبريين، أنتم جزء من المشروع، وإذا كانوا فبراريين وأنا منهم، فأنتم جزء من المشروع .. وإذا كنتم من مشروع الكرامة أنتم أيضاً جزء من المشروع، لأن ليبيا لن تقوم إلا بالجميع“.

نسيان الماضي

وأشار باشاغا إلى أنه من الصعب نسيان الماضي، ”ولكن لا يجب أن نقف عند الماضي ولا نتقدم، يجب أن ننطلق إلى الأمام الآن، إلى ليبيا الجديدة .. وإذا كانت بيننا خلافات وحقوق، فهذه لن تضيع، ويجب أن نتعامل معها في إطار المصالحة وجبر الضرر والقضاء“.

وجاءت انتقادات باشاغا للسياسة البريطانية في خضم رفض ليبي واسع لتصريحات السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال .. التي قالت فيها إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات.