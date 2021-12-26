توقعات مركز الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال ثلاثة أيام

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد. أن الطقس في ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة يشهد أجواء دافئة نهارا على أغلب المناطق.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه مساء يوم الثلاثاء تتكاثر السحب على الشمال الشرقي يتخللها أمطار متفرقة.

وذكر أن حالة الطقس في رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

وأفاد أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط نسبياً خاصة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-22) مْ.

وبين أن حالو الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة. حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

وأوضح أن الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط من مساء يوم الغد على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.

ولفت إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18 – 20) مْ، ولا تتجاوز (15) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأضاف أن حالو الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

وأكد أن الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19 – 22) مْ.

وبين المركز أن حالة الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على جنوب الكفرة.

وأشار إلى أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 20) مْ.