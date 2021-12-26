تحييد 22 إرهابيا في عملية لقوة مشتركة من النيجر ونيجيريا بمنطقة بحيرة تشاد

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قُتل ما لا يقل عن 22 إرهابيًا في عملية نفّذتها قوة مشتركة من النيجر ونيجيريا ضد جماعات إرهابية، الجمعة الماضية، وفق ما أعلنته قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات.

ووقع الهجوم في منطقة بحيرة تشاد وهي بحيرة شاسعة تحدها نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد وتعد نقطة جذب لبوكو حرام والإرهابيين المرتبطين بداعش.

كما أعلنت القوة مقتل 6 جنود خلال العملية. ووصفت القوة العملية التي نفذت بدعم من الطائرات المقاتلة بأنها “ناجحة”. وقالت القوة إنها استفادت من “الدعم الحاسم من قبل الشركاء الأمريكيين”.

عمليات مسح في بحيرة تشاد

وفي بيان، قالت قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات التي تضم قوات من تلك نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، إنها أجرت عملية مسح استمرت ثلاثة أسابيع على الجانب النيجيري من الحدود.

كما أوضحت أن أربعة من النيجر واثنين من نيجيريا قتلوا في العملية التي انتهت يوم الثلاثاء فيما أصيب 23 من رفاقهم بجروح طفيفة.

وقال البيان إنه “تم تحييد ما لا يقل عن 22 إرهابيا”. وأضافت أن القوة دمرت أربع مركبات وأشعلت النار في دراجات نارية وصادرت بنادق هجومية من طراز “ آي كاي 47″.

وذكر البيان، أن القوات اكتشفت ودمرت “مواقع مدفعية” كانت موجهة نحو مدينة ديفا جنوب شرق النيجر، الواقعة بالقرب من الحدود النيجيرية.

وكانت المدينة قد استضافت احتفالات الاستقلال الوطني النيجيري في 18 ديسمبر التي حضرها الرئيس محمد بازوم.

هجمات إرهابية

ولطالما شنت جماعات إرهابية هجمات متكررة في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون إضافة إلى مالي. وتكافح تلك الدول الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والذي يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

كما يشدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي على مواجهة الإرهاب وممارساته الإجرامية بغض النظر عن الدوافع والزمان والمكان.

ويؤكد مجلس الأمن على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة التهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية على السلم والأمن الدوليين، وبجميع الوسائل. وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي. بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي الإنساني.