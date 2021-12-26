باكايوكو يقود الهلال لفوز صعب أمام دارنس

26 ديسمبر، 2021 12:55 ص
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فريق الهلال الليبي
فريق الهلال الليبي

أخبار ليبيا24

حقق فريق الهلال مساء يوم السبت فوزا صعبا على حساب ضيفه دارنس بنتيجة هدف دون رد على أرضية ملعب شهداء  بنينا في الجولة  السادسة من منافسات  للدوري الليبي الممتاز.

وجاء هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 42 برأسية المحترف  الإيفواري صوماليا باكايوكو بعد تمريرة متقنة من المهاجم التونسي الأمجد عامر.

وشهدت المباراة إضاعة الغابوني ميدوين بيتيغي لاعب وسط الهلال لضربة جزاء في الدقيقة 73 تصدى لها عماد رجب حارس دارنس.

وهذا الفوز للهلال هو الثاني له هذا الموسم ومن جانبه تلقى فريق دارنس الهزيمة الثانية على التوالي وبذات النتيجة 1-0.

وبهذا الانتصار رفع أبناء رفاق البدري رصيدهم إلى 8 نقاط في الترتيب الخامس للمجموعة الأولى. بينما تجمد رصيد دارنس عند 8 نقاط في الترتيب الرابع.

ويتصدر المجموعة الأولى فريق الأهلي بنغازي بـ18 نقطة بعدما حقق فوزه السادس على التوالي في لقائه أمام التحدي يوم الجمعة الماضية.

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26 ديسمبر، 2021 12:55 ص
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