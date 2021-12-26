انفوجرافيك | تعرف على الدول الفائزة بكأس العرب عبر التاريخ

26 ديسمبر، 2021 1:44 ص
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أخبار ليبيا24

أسدل الستار مساء السبت 18 ديسمبر الجاري على النسخة العاشرة من كأس العرب والتي فازت بها الجزائر على حساب جارتها تونس.

وسجّلت الجزائر نفسها كخامس دولة عربية يتوّج منتخبها بكأس العربي على مر التاريخ وذلك منذ انطلاقة نسخته الأولى في سنة 1963.

وجاء تتويج المنتخب الجزائري بالكأس لأول مرة، بهدفين أحرزهما أمير سعيود. في الشوط الإضافي الأول من زمن المباراة، وياسين براهيمي في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الإضافي الثاني.

وكان لقاء القمة بين تونس والجزائر في نهائي الكأس، قد جاء بعد أن أقصيا مصر والدولة وقطر المضيفة، على التوالي من دور نصف النهائي.

وعبر تاريخ البطولات نجحت 5 فرق من التتويج باللقب، حيث يتربع المنتخب العراقي على قمة أكثر المنتخبات العربية تتويجًا بأربع مرات.

وكان المنتخب التونسي وصيف آخر بطولة أو المنتخبات العربية فوزًا بالكأس سنة 1963.

المنتخبات العربية الفائزة بكأس العرب

وهذه هي المنتخبات العربية الفائزة بالكأس:

-تونس: 1963

-العراق: 1964 – 1966-1985-1988

-مصر: 1992

-السعودية: 1998-2002

-المغرب: 2012

-الجزائر: 2021

انفوجرافيك المنتخبات العربية الفائزة بكأس العرب
انفوجرافيك المنتخبات العربية الفائزة بكأس العرب

 

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26 ديسمبر، 2021 1:44 ص
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