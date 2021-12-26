اللافي يلتقي سفير قطر ويؤكد دورها في دعم الليبيين

أخبار ليبيل241_متابعات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الأحد، السفير فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر لدى ليبيا “خالد محمد الدوسري”.

واوضحت صفحة الرئاسي على الفيسبوك أن السفير نقل تحيات سمو الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، أمير دولة قطر. للمجلس الرئاسي، وتمنياته أن تنعم ليبيا بالاستقرار، والأمان، والتنمية، والازدهار.

وأكد السفير خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي. التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي. الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، باختيار من يقود دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.

بدوره أشاد النائب بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وقطر من خلال اللجان المختصة.

يذكر أن اللافي هنئ، الليبيين بالذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا، ومولد الدولة الليبية الموحدة.

وقال اللافي في كلمة له بالمناسبة: “أن الليبيين شعروا بالغضب بسبب تأجيل الانتخابات”.

وأضاف: “إن الليبيين كانوا ينتظرون في هذا التاريخ المجيد، فرحة انطلاق انتخابات رئاسية لأول مرة في بلادهم”.

في حين تابع: “إنهم تفاجأوا بإعلان مفوضية الانتخابات تأجيلها شهرًا لصعوبات قانونية”.

لافتا أن الأمر أثار مشاعر الغضب والحزن لدى معظم أبناء الشعب الليبي، ناخبين ومرشحين.

مشيرا أن ذلك يضعه أمام ضرورة التذكير بأسباب طرحه لمبادرة تتضمن معالجات ضرورية لتأمين مشروع الانتخابات من الفشل.

وتابع: إن “عوامل التأخير كانت ظاهرة منذ البداية، في حالة عدم التوافق على القوانين، والفجوات الدستورية التي كان بالإمكان تداركها جميعًا”.