العرفي: جبر الضرر مهم ويجب أن نتصالح

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، اليوم الأحد، “أنه لابد من المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر”.

وشدد العرفي في تصريحات لـ “أخبارليبيا24″ بالقول :”يجب أن نتصالح وجبر الضرر مهم.. كانت هناك أخطاء فعلاً بأيدينا او بتدبير خارجي”.

وأكد أن الكثير من أسر الشهداء الذين سقطوا ضد الإرهاب في ليبيا شرقاً وغرباً، لم يتسلموا مرتبات ولا مكافئات.

وتابع العرفي :”كلهم ليبين وأبنائنا، وأي شخص يفكر أنه فعلاً في رؤية أو مشروع للدولة يغلق هذا الملف بشكل تام حتى تستقر البلاد”.

وأشار إلى سبب المشاكل لهذا الملف هو أن هناك أولياء دم شعروا بأن حقوقهم ضاعت، داعياً أي شخص يريد تقديم مشروع ورؤية يضع هذا الملف بعين الاعتبار.