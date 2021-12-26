الطبلقي: اتوقع عقد جلسة غدا وستتمحور حول الحكومة

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قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريحات صحافية اليوم الأحد رصدتها أخبارليبيا24 إنها تتوقع عقد جلسة النواب غد الاثنين. برئاسة النائب الأول فوزي النويري، ومن المستبعد حضور عقيلة صالح لأنه مترشح رئاسي.

وأوضحت الطبلقي أن بنود الجلسة ستتمحور حول الحكومة، وقد يظهر بعض المطالبين بالترشح لرئاسة الوزراء. وبناء على النقاش ستتضح الأمور.

وأكدت أن بعض النواب يؤكدون على ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في تعديل القوانين. في حين ترى الغالبية أن المجلس الاستشاري معرقل.

وتابعت أن من ضمن البنود التي قد تُطرح، الانتخابات وتأجيلها من عدمه، ووفق المعطيات الحالية. فمن المستبعد إنجاز الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية

ونوهت إلى أن إنجاز القاعدة الدستورية سيكون أحد بنود الجلسة.

في حين قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. إن إعلان مجلس النواب عقد جلسة في 27 ديسمبر، يعني خروج رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبية من المشهد وتركه لرئاسة الحكومة.

وأضاف العرفي لـ”أخبارليبيا24″ :”في اعتقادي كل الأطراف متوافقة على أن خروج الدبيبة من المشهد من مصلحة ليبيا”.

وأوضح أنه ستكون هناك حكومة مصغرة وسيكون لها رئيس. وستلبي الاحتياجات من الباب الاول والباب الثاني ولا علاقة لها بباقي الأبواب، وتتجهه وتحضر للانتخابات.

وتوقع أنه في يناير لن تكون هناك انتخابات. خصوصاً بعد سماع أصوات تنادي بالدستور والاستفتاء عليه، وهو كلام حق ولكن أريد به باطل لإطاله أمد الأزمة.