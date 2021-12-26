“التربية والتعليم” تأجل تدريس الحاسوب وتقترب من اعتماد خطة لعودة الدراسة بشكل يومي

أخبار ليبيا 24

قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل تدريس مادة الحاسوب إلى العام الدراسي المقبل؛ وذلك لعدم توافر الكادر الوظيفي من المعلمين المؤهلين تربويًا، وكذلك لنقص المعامل المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

وجاء ذلك ضمن توصيات اجتماع موسع الذي عقده وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبوخزام، صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن إحاطة مدير إدارة تفتيش المواد التعليمية، الطيف ضو شعبان عدَّد فيها أسباب عدم انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي.

وأشار فيها إلى تناقص عدد أيام الدراسة مما سبَّب عجزًا في سد الجداول الدراسية لبعض المواد.

من جانبه أوصى مدير إدارة التفتيش التربوي بالعودة للدراسة يوميًا مع التشديد في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأيضا شدد على ضرورة الوقفة الجادة لمراقبات التعليم، ومتابعة مدارسهم من حيث إجراءات الوقاية، مطالبا بترك فكرة الأسئلة الاسترشادية وأسئلة المراجعة لما لها من أثر سلبي على المحصلة النهائية للمتعلمين.

كما اتفق الحضور خلال الاجتماع على إشراك المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والاستئناس بتوصياته فيما يتعلق بالعودة اليومية للدراسة.

على ألا يتم اعتماد خطة العودة اليومية للدراسة إلا بعد التنسيق مع المركز، وفق الوزارة.

يذكر أن الاجتماع حضره وكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات.

ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وعدد من الخبراء بمصلحة التفتيش التربوي ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير مكتب التواصل والإعلام.