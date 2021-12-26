استطلاع| الغالبية تراه قرارًا خاطئًا…الذكرى الأولى لقرار تعديل سعر الصرف

أخبارليبيا24- استطلاعات

مرت الأيام الماضية الذكرى الأولى لقرار مصرف ليبيا المركزي الخاص بتعديل سعر الصرف بحيث أصبح سعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار الأمريكي، عند 4.48 دنانير للدولار الواحد.

فيا ترى هل ساهم هذا القرار في حلحلة كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لليبيين الذين مروا بظروف قاسية طيلة الـ 10 سنوات الماضية.

طرحنا هذا السؤال على متابعي “أخبارليبيا24” عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكانت آراء أغلب المشاركين تراه قرارًا خاطئًا.

أسد الصحراء يقول :”بالعكس علبة زيت الذرة أصبحت بـ ٩ جنيه، والسيارة هونداي سوناتا 2009 أصبحت بـ 19 آلف، وفرق العملة البالغ 66 مليار خنبوه عائلة الدبيبة والمليشيات، ورفع سعر الصرف نحن الليبين نعرفوا أن الغرض منه سرقة فرق العملة فقط وخلوا الراجل يخدم”.

ويقول علي البرعصي :”والله مغير متحشم بس، خليها ساكته”، وسمو النفس ترى أن القرار :”زاد المشكلة”.

يؤكد Nori Khalifa :”الأسعار ولعت والفلوس سرقوها الدبيبات والليالي السود جاءت ولم تغادر آلله المستعان”.

ويؤكد إبراهيم محمد خير :”لا زاد الطين بله”، يؤيده فوزي العقوري بالقول :”زاد من هموم المواطن”.

أم البنين تقول :”لا، مافيش قرار خذوه وجي في صالح الشعب لالالا”، كذلك مروان بومريسة الغيثي، وبن سعيد، و FoFi Aliيقولون :”لا لم يحل أية مشاكل”.

ويرى إبراهيم سويسي أن القرار :”مجرد تفاهم بين المصرف المركزي والسوق السوداء“، وأيضًا التيكو متجوال المتجوال يقول :”لا، الصديق الكبير مكانه الحبس أو الإعدام”.

طه حسين يقول :”لا، مجرد بزنس لأغراضهم الشخصية”، ويؤكد عزيز نفسي :”ماهناك إصلاح أبدا وتعديل أكويس يخدم لصالح الشعب المسكين”.

وتقول قصة نجاح :”لأن كل الحلول وهمية وغير جدية ظل الوضع وسيبقى كما هو عليه والضحية المواطن، هم حتى مشكلة السيولة ما حلوها أي سعر صرف وعن أي اقتصاد تتحدثوا عنه”.

ويؤكد أحمد الراقي :”الأسعار ارتفعت دون أن يحس المواطن بخفض سعر الدولار“، ويقول الصقوعي الصقوعي :”لا بل زاد الطين بله”.

ويعتقد Mohammed Almislaty أن القرار :”ساهم في طحن المواطن ومن جهة أخرى ساهم في سد العجز لدى إخواننا المرموقين والله الموفق والمستعان”.

ويقول سليمان محمد :”نعم حل مشكلة السيولة وكان سبب في ارتفاع الأسعار الجنوني”، ويؤكد “Mohamed Ali Elarifi أن القرار :”نزل الدولار”.

ويؤكد أسامة الحاسي :”أكيد لا وألف لا، لأنه هم تجار سوق السوداء اللي مستفيدين من 3 دينار لي زادت على القيمة لعنة الله عليهم”.

وبحسب رأي Foze Foze :”لا زاد الطين بله الله لا تربحهم الأوغاد هم أمورهم مليحة والمواطن تبهدل في جرت الأباوش“.

ويعتقد الحسام عبد الباسط أنهم بهذا القرار :”صنعو سوق سوداء خاص بهم“، فيما يقول Mohsen Soula :”الحل محاربة السوق السوداء، وإغلاقها تماما”.

ويقول سيف الدين قطز :”لا لم يساهم في حلحة أتفه المشاكل سبحان الله. حانية وزيدها اعقال”، ويؤكد الفيتوري امبارك :”اعتمادات وهمية للقطط السمان فقط”.

فيما قال أبوعبدالرحمن عبدالمنعم الأحيمر :”نعم”، ويؤكد ذكلك وسام الموال :”نعم، خير ماقعدوا يمصوا في دمنا تجار المشير وغيرهم”.

ويقول Bnabdala Lamame :”لاعندنا مصرف لاشي مجرد عصابة تلعب بمصيرنا ومصير أولادنا”.