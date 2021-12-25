ليبيون عن منحة الزواج.. الرزق على الله وحده

أخبار ليبيا24

عكست إجابات مشاركين على تساؤل طرحته وكالة أخبار ليبيا24 مدى إيمان الشباب الليبي بأن الأرزاق بيد الله عز وجل وأن كل مخلوق قد قُدر رزقه وعُلم عند الله تعالى.

وشهدت عملية التسجيل للحصول على المنحة المقدمة من صندوق دعم الزواج الليبي إقبالا متناميا خلال المدة الماضية من قبل الشباب في ليبيا، وذلك منذ إطلاقها عمليا في الخامس من شهر سبتمبر الماضي.

واستهدفت المنحة في مرحلتين 50 ألف عقد زواج (25 ألف لكل من الشباب والشابات) بقيمة 40 ألفا لكل عقد زواج.

ومنذ الإعلان عن الشروط وفتح باب التقديم تسابق المقبلين على الزواج من أجل استيفاء المستندات المطلوبة للتسجيل والاستفادة من المنحة، غير أن بعضهم لم يحالفه الحظ.

وفي هذا الإطار وجّهت أخبار ليبيا24 سؤالًا على متتبعيها على حسابها بموقع فيسبوك، حول كيف سيتصرفون في حال عدم تمكنهم من الحصول على المنحة.

وفي هذا أكد غالبية المتتبعين بأن الرزق على الله وإنه هو الكريم بعباده.

يجيب أحد المتابعين، ” كل ساعة بفرجها”، بينما أجاب آخر، ” يعني على أساس هما عابيين على 20 ألف. ربي يرزقهم إن شاء الله”.

كما أجاب متتبع، ” نقول.. قدر الله وما شاء فعل”. وأجابت متابعة، ” عادي الرزق على الله”.

وأجاب متابع، ” نرفع عليكم دعوة”. وأجاب آخر، ” نصوت لي دبيبه يولي رئيس وتشد سنة جاية”.

وفي هذا الإطار يحثنا الدين الإسلامي على اتباع الطرق التي تعين على الرزق الكثير والبركة فيه، ومنها التقرب من الله عز وجل بفعل الطاعات وتطبيق أوامره والابتعاد عن المعاصي والنواهي وعما يغضبه.

كما يحثنا على التوكل على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها، مع الأخذ بالأسباب والعمل بجد ونشاط. وكذلك الاستغفار عن المعاصي والتوبة الصادقة ومعاهدة النفس على عدم العودة لفعلها.

ومن الأمور التي يحث الدين الإسلامي على اتباعها صلة الرّحم وزيارة الأهل والأصدقاء والسؤال عن أحوالهم؛ لكونها باب للرزق والبركة.

كما أنه يحثنا على تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى باستمرار.