في رده على بيان السفارة البريطانية.. العرفي: بريطانيا ليست مؤثرة بالأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن بيان السفارة البريطانية لدى ليبيا بشأن مواصلة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة إلى ‎الانتخابات، يعكس إرادة وتوجهات السفارة.

وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن البيان شكلي ومجرد مناورة سياسية.

وتساءل العرفي عن حجم التعاون بين ليبيا وبريطانيا، بحيث أنهم يعترفون بالحكومة أو لا يعترفون بها.

وأوضح العرفي، أن بريطانيا ليست لاعب أساسي في الأزمة الليبية، وأنها ليست من الأطراف المؤثرة بالأزمة الليبية.

مشيراً إلى أن البيان يعكس توجهات السفارة فقط.

وكانت قد أعلنت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، أمس الجمعة. أن المملكة المتحدة ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى ‎الانتخابات.

وأكدت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا في بيان لها أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.