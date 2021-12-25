صاروخية “معاذ عيسى” تمنح الاتحاد فوز ثمين على الشط

25 ديسمبر، 2021 9:39 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

واصل الاتحاد حصد الانتصارات  في الدوري الليبي محققا الفوز على الشط اليوم السبت بنتيجة هدف دون رد، على أرضية ملعب علي الزقوزي بالعاصمة طرابلس في مباراة مؤجلة من المسابقة .

هدف الاتحاد الوحيد جاء بقذيفة قوية  من معاذ عيسى في الدقيقة 66 لم يفلح حارس الشط في التصدي لها .

وهذا الفوز هو الثالث للاتحاد على التوالي، وتتبقي الفريق 3 مباريات مؤجلة .

من جانبه لم  يحقق  الشط أي فوز منذ انطلاق منافسات الدوري . 

وبهذا الانتصار رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد أبناء العماني  عند نقطة وحيدة في المركز الأخير .

وجاء شوط المباراة الأول خاليا من الأهداف وانتهى  بالتعادل السلبي 0-0 .

و وجاءت أثمن الفرص عن طريق  معاذ عيسى في  الدقيقة 54 لكن مدافع الشط ابعد الكرة قبل أن تصب لشباك  الشط .

وعاد معاذ عيسى في الدقيقة 66 بتسديدة صاروخية استقرت في شباك الشط معلنة هدف للاتحاد .

وكاد الاتحاد أن بصل لهدف ثاني لكن طلال فرحات أضاع فرصة سهلة في الدقيقة 68 وهو في مواجهة حارس الشط .

وكاد  الشط أن يخطف التعادل في الدقيقة 73 لكن كرة عبد العزيز بالريش أبعدها حارس الاتحاد بكل فدائية .

25 ديسمبر، 2021 9:39 م
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