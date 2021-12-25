شحن 400 ألف برميل من النفط الخام من طبرق إلى الصين

أخبار ليبيا24-خاص

رست مساء يوم السبت الناقلة النفطية (باتموس) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وستقوم الناقلة، وفقا لمصدر مسؤول بالميناء، بشحن 400 ألف برميل من النفط الخام لتصديرها إلى الصين.

وأكد المصدر أن الإنتاج بدأ يتعافى حيث بلغ إنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير 200 ألف برميل. وتجري عملية ضخ النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وبدأ ميناء الحريقة النفطي في طبرق عمليات شحن النفط الخام في عام 1967 ووصل عدد النواقل التي شحنت من هذا الميناء حتى اليوم 6876 ناقلة نفطية.

ورست يوم الأربعاء الناقلة النفطية (فراتيرتي) على رصيف الميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا24، إن إنتاج المُستلم في ذلك اليوم من حقلي مسلة والسرير بلغ 176 ألف برميل. وهذا أقل من المعدل الطبيعي الذي يتجاوز 200 ألف برميل يومي. وعزا المصدر، الانخفاض حينها في الإنتاج إلى وجود مشاكل بالكهرباء في المجمعات التابعة الحقول النفطية.