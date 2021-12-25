حسين القطراني وبوفرنة يبحثان مشاريع الحكومة السابقة

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التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي. وزير التخطيط الدكتور فاخر بوفرنة .

وناقش القطراني موضوع مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة. والمحالة من قبل النائب الأول الى الوزارات المعنية ، والتي ستقوم بدورها بالمراجعة الفنية والمالية لملفات المشاريع. ومن ثم ستحيلها الى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة .

كما ناقش سيادته مع معالي الوزير المشاريع التي لم يتم استكمالها بعد ومن ضمنها مشروع طريق الابيار المتعاقد عليه من قبل الحكومة الليبية المؤقتة. وغيرها من المشاريع التي سيتم استكمالها بعد إصدار التفويضات المالية مباشرةً .

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد بحث مطلع الشهر الحالي في اجتماع. بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي متابعة مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط. ووزارة النفط مع الفريق المختص

وإستعرض الفريق مراحل المشروع ومدى إنجازه. وأكد بأنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في إعداد التصاميم الهندسية الأولية. ( FEED ) وكذلك الانتهاء من إعداد مستندات العطاء شاملة مجال العمل والشروط العامة. تمهيداً لطرح العطاء على شركات المقاولة العالمية المؤهلة لتنفيذه .

وأبدى النائب الأول استعداده التام لتذليل كافة الصعاب بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع الحضاري الإستراتيجي. ليكون حقيقة واقعة على الأرض لدعم التنمية متمنياً التوفيق للفريق لإستكمال باقي مراحل المشروع.