جيمس كليفرلي: من يهدد الاستقرار في ليبيا سيحاسب

أخبارليبيا24_متابعات

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي عبر حسابة على تويتر دعوته إلى انتقال سلمي للسلطة في ليبيا بعد الانتخابا مؤكدا إن من يهدد الاستقرار سيحاسب.

وأثني جميس كليفرلي على جهود ستيفاني ويليامز الدوؤوبة في ليبيا، وأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يرحبون ببيان مفوضية الانتخابات مع ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي.

وأعلنت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا أمس الجمعة. أن المملكة المتحدة ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى ‎الانتخابات.

وأكدت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا في بيان لها أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وأشارت إلى دعمها بقوة العملية الانتخابية وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي و الاتفاق السياسي الليبي.

وشددت السفارة دعمها عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. والمحافظة على التقدم نحو السلام والاستقرار. الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد يوم الإثنين المقبل الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت هيئة الرئاسة في دعوتها التي نشرها موقع مجلس النواب على الإنترنت أن الجلسة ستعقد بمقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب مقترح اللجنة البرلمانية والتي شكلها الأسبوع الماضي . لتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.