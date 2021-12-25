بوكو حرام تضرب من جديد في نيجيريا رغم إعلان “بخاري” إضعافها

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بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، بأن حكومته أضعفت جماعة بوكو حرام الإرهابية، سجلت نيجيريا البلد الأفريقي المكتظ بالسكان هجوماً إرهابياً راح ضحيته ما لا يقل عن 25 شخصاً.

استهداف المدنيين

عقب تلك التصريحات التي أدلى بها بخاري هاجم جيب من جيوب بوكو حرام الإرهابي قرية كيلانجر في منطقة أسكيرا أوبا الحكومية المحلية بولاية بورنو يوم الأحد الماضي وفق مصادر أمنية متعددة، حيث هاجم التنظيم القرية واستهدف المدنيين مع استمرار تدهور الوضع الأمني.

استسلام إرهابيين في بوكو حرام

هذه الهجمة تأتي بعد أن أعلنت القوات النيجيرية في مطلع أكتوبر الماضي أن 2700 إرهابيا من تنظيم بوكو حرام وأفراد عائلاتهم أعلنوا استسلامهم للجيش في سبتمبر الماضي؛ وجاء ذلك الاستسلام بسبب كثافة نيران المدفعية والقصف الجوي للجيش.

إحراق منازل

تقول تقارير صحفية نيجيرية رسمية أن تنظيم بوكو حرام هاجم قرية كيلانجر عبر سيارات مدفعية وأحرق منزل رئيس بلديتها الحاج عبد الله أدامو كيلانجار، وأشارت أيضا أنه تم تدمير بعض منازل المواطنين بما في ذلك منزل نائب رئيس مجلس النواب وتاجر كبير في البلدة.

الإرهابيين يفترسون أهدافا سهلة فقط

الهجوم الذي تبناه بوكو حرم جاء بعد ساعات قليلة من كلمة الرئيس النيجيري تحدث من خلالها أن حكومته أضعفت جماعة بوكو حرام الإرهابية، مشيرا من خلالها أن الإرهابيين “يفترسون أهدافا سهلة فقط”.

حيث أن تنظيم بوكو حرام وفق تصريحات بخاري يعلن عن وجوده من خلال ضرب الأهداف السهلة ليعود أعضائه إلى الفرار من جديد للاختفاء عن أنظار القوات النيجيرية التي توجه له ضربات موجعة وفي مقتل في أكثر من عملية عسكرية.

رغم ضعفه التنظيم لا زال يشكل خطرا

خاصة وأن الجيش النيجيري تحدث مرارًا أن تنظيم بوكو حرام الإرهابي قد هُزِم إلى حد كبير، وفي كثير من الأحيان قلل من شأن أي خسائر قد تلحق بقواته، رغم أن الأشهر الماضية شهدت استهداف بوكو حرام لجنود كان قد نصب لهم كمينا في طريق سير قافلة عسكرية، وبحسب ما ورد قُتل عشرات الجنود والضباط منذ يناير 2021.

رغم أن تنظيم بوكو حرام لا زال يشكل خطرا على نيجيريا إلا أن القوات الحكومية لم تتوقف عن محاربة التنظيم الإرهابي من خلال شن المعارك ضده بهدف إضعاف التنظيم وإنهائه بشكل نهائي حتى تنعم نيجيريا والدول المحيطة بحوض بحيرة تشاد بالأمن والأمان.