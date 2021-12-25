الرئاسي: السلطة التنفيذية باقية بحسب خريطة الطريق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن السلطة التنفيذية الحالية لم تستكمل أجلها الأقصى بعد وهو 18 شهرًا .. بحسب المادة الثالثة من خريطة الطريق.

وقالت ”وهيبة“ في تصريحات صحفية إن هذا الأمر متسق مع بيان الاتحاد الأوروبي، وبيان الدول الخمس اللذين صدرا، الجمعة .. ودعا إلى مواصلة الأجسام السياسية الحالية عملها وعدم عودة المترشحين لمهامهم.

تذليل العوائق

وأشارت إلى أن استمرار المرحلة الحالية لا يجب أن يعني المماطلة بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بتذليل العوائق أمامها.

واعتبرت أن أي مقترح لإجراء الانتخابات يجب أن يكون في موعد قريب مع معالجة أسباب التأجيل.

ولفتت إلى أن بيان المفوضية العليا للانتخابات أرجع أسباب تأجيل إجرائها إلى وجود عيوب في القوانين الانتخابية، إضافة إلى أسباب أخرى.

أسباب التأجيل

وبينت أن المجلس الرئاسي يأمل أن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدّي توافقي مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

وقالت إن المجلس الرئاسي يجدد تأكيد استعداده لتسليم المهام للسلطة المقبلة المنتخبة.

مؤتمر باريس

وأعادت وهيبة التذكير أن المجلس الرئاسي أكد مرارًا، وآخرها في مؤتمر باريس، ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وأن تتسم القوانين الانتخابية بأكبر قدر من التوافق .. لافتة إلى أن المجلس الرئاسي لم يكن يومًا من الأطراف المعرقلة للانتخابات بل من أكثر الداعمين لإجرائها في موعدها.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أكدت حكومات: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة .. يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية، لتجنب تضارب المصالح، وتعزيز تكافؤ الفرص.

تضارب المصالح

ودعت حكومات الدول الخمس الكبرى في بيان مشترك إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية، مؤكدة أن الانتخابات الحرة والنزيهة، وذات المصداقية، ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية.

وتابع البيان:“ ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات“.

وضع خطة

من جهته، دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، السلطات الليبية المختصة إلى ”وضع خطة .. وجدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة .. وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، وفي ظل الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها“.