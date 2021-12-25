استطلاع وكالة ليبيا 24 حول معرقلي انتخابات 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أجرت وكالة ليبيا 24 استطلاعاً عن الجهة التي تسببت في عرقلة إجراء الانتخابات، وكان الاستطلاع كالآتي:

بعد تصريح السايح بجاهزية المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها …من برأيك المعرقل للانتخابات الرئاسية

والبرلمانية ؟؟

1 مجلس النواب.

2 مجلس الدولة.

3 المجتمع الدولي.

4 جميع ما ذكر.

إحصائيات الاستطلاع:

عدد المشاركين في الاستطلاع: 229 مشارك.

عدد المصوتين بـ (جميع ما ذكر) = 201 مشارك.

عدد المصوتين بـ (مجلس النواب) = 13 مشارك.

عدد المصوتين بـ (مجلس الدولة) = 12 مشارك.

عدد المصوتين بـ (المجتمع الدولي) = 3 مشارك.

نسبة نتيجة الاستطلاع:

(جميع ما ذكر) = 87.78 %

(مجلس النواب) = 5.68 %

(مجلس الدولة) = 52.40 %

(المجتمع الدولي) = 1.31 %

الرأي العام:

أغلب المصوتين يرون أن الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا بالاتفاق مع المجتمع الدولي ساهموا في عرقلة إجراء الانتخابات بالتاريخ المحدد لها يوم 24 ديسمبر 2021

فيما يري بعض المشاركين ان المفوضية العليا للانتخابات هي من ساهمت في عرقلة الانتخابات ولم تكن جدية في إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإنهاء استحقاق الانتخابي رغم وجود 2 مليون ناخب أستلم بطاقته الانتخابية..

أراء المشاركين في الاستطلاع:

رأت Fathi Almagbari، أن مفوضية الانتخابات هي المسؤولة عن عرقلة الانتخابات، لافتتا أنها رغم الدعم الدولي لها إلا أنها أصبحت منحازة لبعض الأطراف.

مشيرة أن المفوضية لم تضع مقاييس ومعايير لعملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي رأي مخالف رأى Fouzi Ali، أن خالد المشري والمجلس الأعلى للدولة هم المستفيدين من إطالة أمد الفوضى وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

أما Mohamed D Ail فقال: “2 مليون مواطن ليبي يريدون الانتخابات وهو رقم أربك حسابات ومخطط الأمم المتحدة”.

وتابع: “لذلك هم يسعون إلى تأجيل الانتخابات”، مطالبا الليبيين بعد السكون عن تأجيل الانتخابات لأنها الفرصة الأخيرة للشعب الليبي، وفق تعبيره.

بدورها رأت المشاركة Fouzia Mohamed أن كل الموجودين في المشهد الليبي غير مؤهلين لحكم ليبيا.

أما Houssein Fassi فأكد أن المستفيدين من استمرار الوضع الراهن هم من يعرقلون الانتخابات، مشيرا أن المترشحين للانتخابات الرئاسية غير مقبولين من أغلبية الشعب، على قوله.

وقال المشارك، الجديد الجديد: “أعتقد أن المعرقل الحقيقي للانتخابات هو الشعب الليبي نفسه؛ وذلك لأنه عندما بدأ المسؤولين بالتلكؤ وجب عليهم الخروج إلى الشارع”.

لافتا أن ذلك لم يحدث إلا في محاولات بسيطة على استحياء مما أعطى المجتمع الدولي انطبعا أن الليبيين غير متحمسين للانتخابات وراضون بالوضع الحالي.