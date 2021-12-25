استطلاع | تأجيل الانتخابات .. تثير مخاوف “العودة للمربع الأول”

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

تسيطر على الليبيين حالة من القلق وخيبة الأمل، بسبب تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان يُفترض إطلاق جولتها الأولى أمس الجمعة .. وقُدمت منذ فترة طويلة على أنها خطوة رئيسية لإخراج بلادهم من عقد من حالة عدم الاستقرار والتشظي، ليُشكل قرار التأجيل تحديا جديدا.

ولم يكن مفاجئا الإعلان عن تأجيل الانتخابات التي كان مزمعا إجراؤها أمس والذي يصادف الذكرى الـ70 لعيد استقلال البلاد.

سطوة الميليشيات

وقد كانت كل المؤشرات تؤكد على حصول هذه الفرضية في ظل سطوة الميليشيات والتدخلات الخارجية طيلة العشرية الأخيرة .

ومن المقرّر أنّ يعقد مجلس النواب جلسة رسمية الإثنين القادم في طبرق لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية .. ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات .. والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية .

تأجيل الانتخابات

ومن المقرّر أن يتم خلال الجلسة تدارس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات بشهر حتى 24 ديسمبر المقبل .. كما أنّ المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب لوضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

ولاقى استطلاع للرأي نشرته وكالة أخبار ليبيا 24 ردود فعل متباينة بين متتبعيها على منصاتها في موقعي فيسبوك وتويتر والذين دائما ما يعبرون عن آرائهم في قضايا مهمة متعلقة بالشأن الليبي.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي على سؤال طرحته الوكالة .. يقول: “فيما بات التأجيل مصيرا محتومًا للانتخابات الرئاسية في ليبيا، هل ستكون هناك خططا بديلة لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري ”.

آراء متباينة

يقول “أبومحمد الصادق” الشعب يريد الانتخابات افهمو ياحمير السلطة، حسب وصفه .

ومن جهته، أوضح “أنس عمر” لا للتأجيل، مؤكدًا أن الشعب طالب بانتخابات وبكل قوة، وأن السارق وأصحاب الكراسى مايبيوش انتخابات خوفًا على مصالحهم .

وذكر “Aimen Sh” أنه مع وجود نفس الوجوه صعب الانتخابات، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سبب لوصول البلاد إلى هذه الحالة و شارك وساهم في خرابها ودمارها ولو حتى بكلمة .

وأضاف “Salam Alwzri” ننتظر منذ عشر سنين خطط بديلة وحكومة بديلة وفيلم هندي معش كمل .. رجاء تطبيق حاجه وحده فقط في كتاب الأخضر وتقول أن السلطة والثروة والسلاح في يد شعب .. إحنا من هل كلام كله حصلنا سلاح بس ههههههه مجرد فكره، حسب قوله .

غموض سياسي

وتسود اليوم في ليبيا خيبة أمل كبرى بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية كما توجد مخاوف حول فرضية عودة الحرب بعد عام ونصف من التهدئة .. خاصة في ظل الخلافات والانقسامات بشأن الأسماء المترشحة للرئاسة .