وهيبة: الرئاسي متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن

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قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، اليوم الجمعة، إن المجلس متمسك بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن.

وأضافت وهيبة – بحسب التلفزيون العربي – أن أمر إجراء الانتخابات الآن بيد مجلس النواب ولا بد من تسليم السلطة إلى جهة منتخبة.

وأعربت المتحدثة عن أمل المجلس الرئاسي في أن يكون هناك تعاون بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب لإجراء الانتخابات.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. اقترحت الأربعاء تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

واقترحت المفوضية أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأشارت. إلى أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.

وأفادت أنها سوف تصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

وأكدت المفوضية أنها لم تتخلى عن تحمل مسؤولياتها. مشيرة إلى إنجاز ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتيها واستقلاليتها.

فيما أكد رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الهادي الصغير استحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات 24 ديسمبر.

وطلب الصغير في التقرير الموجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من الأخير استئناف أعماله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته.

وأكد رئيس اللجنة. أن عودة صالح لرئاسة مجلس النواب وعقد الجلسات من أجل النهوض بالعملية السياسية وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.