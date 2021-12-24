هيئة صياغة الدستور تشكل لجنة للدفع بالمسار الدستوري وإنجاحه

24 ديسمبر، 2021 9:21 م
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نادية عمران
نادية عمران

أخبارليبيا24- خاص

شكلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لجنة للتواصل مع الجهات الوطنية والدولية للدفع بالمسار الدستوري وإنجاحه.

وقالت عضو الهيئة نادية عمران. إن رئيس الهيئة جيلاني أرحومة قرر تشيكل لجنة لتواصل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية.

وأوضحت عمران لـ”أخبارليبيا24″ اليوم جمعة، أن من مهام اللجنة التواصل مع تلك الجهات للدفع بالمسار الدستوري وإنجاحه واستكمال باقي مراحله.

وأكدت أن اللجنة تتكون من ثمانية أعضاء، ولها الحق في الاستعانة بمن ترى لزوماً للاستعانة به، وأن تقدم تقريرها إلى رئيس الهيئة.

وأشارت عضو الهيئة إلى أن ديوان الهيئة يتولى تسهيل مهام اللجنة ودعمها بما يساهم في إنجاح عملها.

24 ديسمبر، 2021 9:21 م
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