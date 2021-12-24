مهنأ الليبيين بذكرى الاستقلال.. الدبيبة يدعو للحفاظ على مكتسبات الآباء والأجداد

أخبار ليبيا 24

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ليل الخميس، الليبيين بالذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا.

واعتبر الدبيبة في بيان مقتضب عبر صفحته بـ تويتر أن “الانتماء والحب لهذا الوطن لا يتغير فهو ثابت في كل الظروف”.

وقال الدبيبة: “في ذكرى عيد الاستقلال نبارك لكل الليبيين الذين يحبون هذا الوطن ويعملون من أجل أن يصونوا ويحفظوا مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد”.

وتابع رئيس الحكومة: “كل المجد والفخر والاعتزاز بك يا ليبيا”.

ويصادف اليوم 24 من ديسمبر الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا من العام 1951.

وذلك بعد نضال طويل من الليبيين ضد إيطاليا منذ عام 1911 حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

كما يصادف ذات التاريخ موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والذي كانت خارطة الطريق وأعضاء لجنة الحوار في جنيف قد صادقوا عليه كموعد نهائي لإجراء الانتخابات.

ولكن عراقيل عدة وقفت أمام هذا التاريخ منها القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وجديلة وجود الدستور.

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات حددت نهاية يناير القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.