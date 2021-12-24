لجنة المسابقات تعدل مواعيد 3 مباريات في انطلاق الدرجة الأولى

أخبارليبيا24_خاص

كشف عضو لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي فيصل بادي عن تعديل في مواعيد وملاعب 3 مباريات. من الجولة الاولى لدوري الدرجة الاولي الليبي لكرة القدم المنتظر انطلاقة السبت القادم .

وقال بادي في تصريح خاص أخبار ليبيا 24 أن مباراة الطيران والمروج ستقام السبت المقبل على تمام الساعة 3 علي ارضية ملعب شهداءبنينا.

واضاف ستقام مباراة وفاق صبراته واتحاد الشرطة بملعب صبراته السبت المقبل على تمام الساعة الثالثة.

واشار عضو لجنة المسابقات ان مواجهة بنغازي الجديدة وجاره السد ستكون على ملعب شهداء بنينا على تمام الساعة الثالثة من يوم الاخد القادم .

وستنطلق مباريات الدوري الليبي للدرجة الاولى يوم غد السبت بعد توقف المسابقة لاكثر من عام ونصف .

يشار إلى أن فريق الاهلي بنغازي سجل فوزا مثيرا اليوم الخميس على حساب التحدي 2-1 في دربي بنغازي افتتاح مباريات الجولة السادسة للدوري الليبي.

وتقدم الاهلي بركلة جزاء نجح البديل التونسي هيثم الجويني في تسجيلها في الدقيقة 52. وادرك التحدي التعادل في الدقيقة 57 براسية احمد مكاري قبل ان يعود الجوييي ويخطف برسه هدف الفوز في الدقيقة 90+1.

وشهدت المباراة اضاعة النيجيري افيونغ ركلة جزاءفي الدقيقة 18 تصدى لها حسن المجبري باقتدار.

وهذا الفوز هو السادس للجزارة على التوالي من جانبه تلقي الفهود الخسارة الرابعة هذا الموسم والثالثة على التوالي .

وبهذا الفوز واصل زملاءها يوسف تصدرهم للمجموعة الاولى برصيد 18 نقطة بينما توقف رصيد التحدي عند 4 نقاط في المركز الثامن .

وكاد الاهلي ان يصل للشباك منتصف الشوط الاول بتسديدة عبدالله بلعم لكن حسن المجبري تصدى لها بشكل جيد.

41 حاول افيونغ تعويض اضاعته لركلة الجزاء لكن رأسيته لم تكن بالشكل المطلوب.