تعرف على طريقة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير القوى العاملة المصرية “محمد سعفان” أنهاء الوزارة من تجهيز منظومة الربط الإلكتروني لبدء استقبال طلبات العمل في ليبيا .

وفي بيان لوزارة “القوى العاملة”، نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” .. قال “سعفان” إن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا سيكون عن طريق تلك المنظومة فقط.

عودة العمالة المصرية

وأكد أنه “لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

في السياق، أشار البيان إلى أن “سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا .. قد ترأس اجتماع اللجنة الفنية المصرية – الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها .. وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين”.

الربط الإلكتروني

وشدد الوزير المصري على أن “تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية .. باعتبارها الوزارة المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي .

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة أعدت هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري .. وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.

تجارب محاكاة

وأشار “سعفان” إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة .. نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها .. وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي .. وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.