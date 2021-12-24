في ذكرى الاستقلال.. وليامز تدعو الليبيين لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات

أخبار ليبيا 24

هنأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الليبيين بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد، داعية إلى أن تكون المناسبة فرصة “لتوحيد صفوف الليبيين”.

وعبر صفحتها بـ تويتر قالت وليامز: “يسرني أن أهنئ أبناء الشعب الليبي العزيز كافة في ربوع ليبيا بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد”.

وأكدت إنها “مناسبة عزيزة على قلوب الليبيين، داعية إلى أن تكون مناسبة لتوحيد صفوفهم ونبذ الفرقة والخلافات والانتقال بالوسائل الديمقراطية إلى مرحلة اليقين”.

وقالت وليامز: “كل عام وليبيا وشعبها بألف خير وسلام وازدهار”.

ويصادف اليوم 24 من ديسمبر الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا من العام 1951، بعد نضال طويل من الليبيين ضد إيطاليا.

وذلك منذ عام 1911 حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وكان الملك إدريس السنوسي قد أعلن، من شرفة قصر “المنار” ببنغازي استقلال ليبيا.

وقال في خطاب الاستقلال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة. الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

في حين تأسست المملكة الليبية بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي. حتى عام 1963.ثم البيضاء من 1963 حتى 1969.