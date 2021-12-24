ذكرى استقلال ليبيا يصادف تأجيل الانتخابات

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يصادف اليوم 24 من ديسمبر الذكرى ال 70 لإستقلال ليبيا من العام 1951، بعد نضال طويل من الليبين ضد ايطاليا. منذ عام 1911 حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وكان الملك إدريس السنوسي قد أعلن، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال.: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة. الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

في حين تأسست المملكة الليبية بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي. حتى عام 1963.ثم البيضاء من 1963 حتى 1969.

وسميت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى “المملكة الليبية” وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي. الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، برقة وفزان.

واستمرت تلك المملكة حتى الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969 والذي أنهى حكم الملك إدريس الأول وإلغاء الملكية وإنشاء الجمهورية العربوالبرلمانية.

ويصادف اليوم ايضا الرابع والعشرين من ديسمبر موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. والذي كانت خارطة الطريق واعضاء لجنة الحوار في جنيف قد صادقوا عليه كموعد نهائي لإجراءالانتخابات

لكن عراقيل عدة وقفت امام هذا التاريخ منها القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية. وجديلة وجود الدستور وايضا ترشح نجل القذافي سيف الإسلام.

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات حددت نهاية يناير القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.