دارنس يفتتح “الميركاتو” الشتوي بصفقة دفاعية

أخبار ليبيا 24

كشف نادي دارنس عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مهران الجهمي ؛ وذلك للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وسيكون اللاعب متاح بعد فتح “الميركاتو” الشتوي في شهر يناير المقبل.

ويلعب مهران صاحب العشرين ربيعا، في مركز قلب الدفاع، وبدأ لعب كرة القدم مع نادي المصرية للاتصالات وتدرج في فئاته السنية.

وبالرغم من اختياره ضمن تجمع منتخب مصر للشباب، إلا أنه رفض ذلك أملا منه لتمثيل المنتخب الليبي.

يذكر أن فريق دارنس لعب في مسابقة الدوري الليبي 5 مباريات حقق الفوز في اثنين منها وتعادل في اثنين أخرى وخسر مواجهة واحدة.

ويحتل أنيق درنة المركز الرابع في المجوعة الأولى برصيد 8 نقاط .