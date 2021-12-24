تعليق “بوريل”  بشأن تأجيل الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إنه كان من المخطط اليوم أن يتجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع لتقرير مستقبلهم من خلال الانتخابات .. ولكن السلطات الليبية قد أكدت الآن رسميا تأجيل هذه اللحظة.

جدول زمني واضح

ودعا بوريل في بيان له اليوم الجمعة، اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، السلطات الليبية إلى وضع خطة وجدول زمني واضح .. على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة حرة ذات مصداقية بأقرب وقت وفي امتثال كامل لخارطة الطريق المتفق عليها.

وأكد أن ليبيا وشعبها يستحق الاستقرار والسلام بعد عقد من الصراع .. لافتًا إلى أن الانتخابات وحدها ستمنح فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر و ستسمح بنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً (..) وإنهاء الانتقال الحالي سلمياً والتقدم نحو الاستقرار الأمني ​​والسياسي المستدامين.

تأييد

وأوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يؤيد بشكل كامل الوساطة المستمرة التي يقوم بها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز .. وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة العمل مع ويليامز وبعثة الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في التحضير للعملية الانتخابية.